Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi. Konya'da protesto edilmişti

Selin Ciğerci, Konya'da açılışını yaptığı güzellik merkezinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilmişti. Kalabalık gruba polis müdahale etmişti. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İzmir'e giden Ciğerci, Instagram'dan açıklama yaptı.

Bir yere gitmediğini söyleyen sosyal medya fenomeni, "Benden ne beklediğinizi çok biliyorum. İyi olup, daha güçlü şekilde bir dik durmaya çalışıyorum. Hepimizin bazı sınavları oluyor, geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren. Yeri gelecek, konuşacak. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Bu hafta 70 hanımefendiyi iş sahibi yapacak olmaktan mutluyum" dedi.

Sosyal medya fenomeni, "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. O anlardan aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım. Teşekkürü borç bildiğim Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam zamanında müdahalesiyle kurtulduğum, bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım anne ve babamı perişan halde buldum. İkisi de, "Gel bizimle yaşa biz seni her şeyden koruruz" diye yalvarıyordu. Annemin baygınlık geçirip, babamın şeker komasına girmekten son anda kurtulması da cabası..." dedi.

"DUYGULARIMI KONTROL ETMEKTE ZORLANIYORUM"

Sözlerine devam eden Ciğerci, şöyle konuştu: "Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum ve olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hâlâ... Olay anından beri beni arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bana yalnız olmadığımı hatırlatan, sayısız aileye istihdam sağlamaktan başka amacım olmadığını görüp yanımda duran, destek olan herkese Allah bin kere razı olsun. İnanıyorum ki sevgi ve hoşgörü dünyayı güzelleştirecek."