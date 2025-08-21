Konya’da saç saça baş başa kavga! Komşular ayırmakta güçlük çekti

Konya’nın Altınekin’de, aynı sokakta yaşayan ve aralarında uzun süredir husumet bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede saç saça baş başa kavga çıktı.

Konya'nın Altınekin ilçesinde aynı sokak üzerinde oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Altınekin ilçesi Sarnıç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokak üzerinde oturan ve aralarında uzun yıllardır husumet bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., E.S.'ye saldırdı. Çıkan kavganın sesini duyan 1 kişi, evinin camından atlayarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Uzun süren kavganın ardından taraflar vatandaşlar tarafından ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kadının sokak üzerinde oturan kadınların yanına gelip kavga etmeye başladığı daha sonra, araya girenler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan kadının yeniden saldırıya geçmesi, sesleri duyan bir kişinin camdan atlayıp olay yerine koşması ve kavganın sonlandırıldığı anlar görülüyor.

Kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından M.S., Ü.S., İ.S., M.S., H.S. ve E.S.'nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

