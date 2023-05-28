Konya'da sahte müşahit gözaltına alındı

Müşahitlik kartını kendi düzenlediği öğrenilen şahıs, evrakta sahtecilikten gözaltına alındı.

Konya'da sahte müşahit gözaltına alındı

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AKP sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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