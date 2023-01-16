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Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da, şarampole devrilen balya yüklü kamyonun şoförü 45 yaşındaki İsmail Taş hayatını kaybederken, yanındaki Mahmut Güngör ise yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:49
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Konya'da şarampole devrilen balya yüklü kamyonun şoförü İsmail Taş hayatını kaybetti

Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Kadınhanı ilçesi Mahmudiye- Düver Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Taş yönetimindeki 63 AFA 12 plakalı balya yüklü kamyon, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada şoför Taş hayatını kaybetti, yanındaki Mahmut Güngör ise yaralandı.

Güngör, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. İsmail Taş'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

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