Konya’da şehitlik ve mezarlıklarda bayram ziyaretleri

Konya’da, Ramazan Bayramı arifesinde, Konya Şehitliği ve çeşitli mezarlıklarda kalabalıklar gözlemlenmekte.

Bayram öncesi dönemde, şehit aileleri ve diğer vatandaşlar, şehitliğe ve şehrin diğer mezarlıklarına akın etti.

Konya Şehitliği’nde, birçok şehit ailesi mezar taşlarına dua okuyup, mezarlarına çiçekler ekmiş ve mezar bakımı yaptı.

Bayram öncesinde şehitliği ziyaret eden aileler, bayram sevincinin gölgelendiğini belirtmiş ve şehitler için cennet dileklerinde bulundu.

Musalla Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar da, vefat etmiş sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edip, onlar için dua etti.