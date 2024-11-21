Konya’da silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Konya’da silahlı kavga: 1 ölü

Konya'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada oto galerici Muhammed Paytar pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Aynı işyerinde geçen mayısta da bir mimarın silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sularında Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta bulunan bir oto galeride gerçekleşti. Aktarılanlara göre iş yeri sahibi Muhammed Paytar, dükkanda oturduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

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Paytar, ağır yalanırken şüpheliler oradan hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Beyhekim Devlet Hastanesine kaldıran Paytar, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

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