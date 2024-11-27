Konya'da 'sis' vatandaşları zorladı

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerine doğru daha fazla yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 25-30 metreye kadar düştü. Sabah okullarına gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler de sisle karşılaştı. Çevre mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servislerin zorluk yaşadığı öğrenildi.

Ankara-Aksaray, Kırıkkale-Konya Kara yolundan seyir eden vatandaşlar ise Kulu Makas Kavşağı civarında bulunan dinlenme tesislerinde sisin kalkmasını bekledi.

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Yetkililer ise sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri, takip mesafesine uymaları uyarısında bulundu.