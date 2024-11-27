Konya'da 'sis' vatandaşları zorladı

Kaynak: İHA
Konya'da 'sis' vatandaşları zorladı

Konya'nın Kulu ilçesinde, gece geç saatlerde sis etkili oldu. Sabaha karşı daha fazla yoğunlaşan sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerine doğru daha fazla yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi ise yer yer 25-30 metreye kadar düştü. Sabah okullarına gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler de sisle karşılaştı. Çevre mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servislerin zorluk yaşadığı öğrenildi.

Ankara-Aksaray, Kırıkkale-Konya Kara yolundan seyir eden vatandaşlar ise Kulu Makas Kavşağı civarında bulunan dinlenme tesislerinde sisin kalkmasını bekledi.

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Yetkililer ise sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri, takip mesafesine uymaları uyarısında bulundu.

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