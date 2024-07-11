Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Esrarengiz ceset
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, ceset otopsi için hastane morguna nakledildi.
Olay, sabah 09.30 sıralarında Meram ilçesinin Batı Hadimi Mahallesi'nde bulunan Ülfet Sokak'ta gerçekleşti.
Yoldan geçen sulama kanalının kenarında göğsünden vurulmuş ve hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbara istinaden olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Abidin Ç. adında olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin yanında bir adet tabanca bulundu.
İncelemenin tamamlanmasının ardından Abidin Ç.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.