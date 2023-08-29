Konya'da Suriyeliler birbirine girdi: 8 yaralı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay, saat 10.30 sıralarında, Fevziçakmak Mahallesi 10701'inci Sokak'taki ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin alt katını işleten Suriye uyruklu Hasan Birinci ile üst katını işleten yeğenleri Muhammed Hasım ve Ahmed Hasım arasında kavga çıktı.

Yeğenleri amcalarından iş yerini boşaltmasını isteyince çıkan kavgada, taraflar bıçak, makas ve çekiçle birbirine saldırdı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Amca ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 8 yaralı, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.