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Konya’da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:32
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Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, saat 15.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin İnal (34) idaresindeki 42 BKU 01 plakalı otomobil cadde kenarında park halinde bulunan 42 APE 590 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, otomobilin ön kısmı tırın dorsesinin altına girdi. Sürücü Celalettin İnal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.İ. (42), M.A.Ç. (23) ve Z.Ö. (6) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde caddeden seyir halinde olan otomobilin tıra arkadan çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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