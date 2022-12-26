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Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da seyir halinde olan otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:08
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Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Olof Palme Bulvarı Alpaslan Mahallesi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.B.’nin kullandığı 42 AGL 088 plakalı şahin marka otomobil ile Ş.K.’nin kullandığı 42 AGU 395 plakalı pikap çarpıştı. Kazayı görenler vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan pikap sürücüsü Ş.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı.

 

 


(Kaynak: İHA)

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