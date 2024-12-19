Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 civarında Konya-Ankara Kara yolu üzeri Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 06 EAA 870 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle aynı yöne seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 42 EGJ 10 plakalı minibüse arkadan çarptı.

aw353441-01.jpg

Kazada her iki aracın sürücüsü ve minibüste yolcu olarak bulunduğu öğrenilen M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw353441-02.jpg​​​​​​​

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor

Son Haberler
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Kestane yemek artık hayal oldu
Kestane yemek artık hayal oldu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
İstanbul Sarıyer’de kayıp kadının cesedi denizde bulundu! Yakınları sinir kirizi geçirdi!
Kayıp kadının cesedi denizde bulundu
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor