Konya'da Türk Yıldızları'nın uçağı düştü: Pilot atlayarak kurtuldu

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları'na ait olan uçağın pilotu atlayarak kurtuldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur." denildi.
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