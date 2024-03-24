Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramalarda 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü H.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

aw169436-01.jpgGözaltına alınan H.K. ve aracı emniyete götürüldü. Şüpheli H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edilirken hakim karşısına çıkan H.K., sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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