Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramalarda 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.