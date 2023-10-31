Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Konya Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Z.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsın ev ve işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ve birçok fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.S. uyuşturucu ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.