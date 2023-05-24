Konya'da vincin çarptığı üst geçitteki çocuk yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çataltömek Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi ile Küçük Kumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden Karaman Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 DJ 468 plakalı vinç, Yaşar Doğu Üst Geçidi'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üst geçitte bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan kız, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)