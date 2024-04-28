Konya'da yağmur duasına çıkıldı

Kaynak: İHA
Konya'da yağmur duasına çıkıldı
Konya Beyşehir'de ilkbahar gelmesine rağmen yağmur yağmaması sonrasında vatandaşlar çareyi yağmur duasına çıkarak buldu.


Beyşehir’de geçtiğimiz hafta hafta Sadıkhacı, Bayavşar ve Üzümlü mahallelerinde bölge sakinleri tarafından yapılan yağmur dualarından sonra bugün de Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde üreticiler ve bölge sakinleri ortak bir şekilde yapılan yağmur duasında bir araya geldi.

Karaali Mahallesi’nde Karaali Tekkesi civarında yapılan yağmur duasında çiftçiler ve mahalle sakinleri yağmurun yağması için ellerini semaya açtı.

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Bölge sakinleri tarafından yapılan Yağmur duasına, Karaali Mahallesi Muhtarı Muhammed Çöklü, Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri, mahalle sakinleri, çiftçiler katıldı. Duanın ardından mahalle sakinlerine yemek ikramı yapıldı.
Bununla beraber, Avdancık Mahallesi’nde de yağmur duası programı düzenlendi. Merkezdeki meydanda kılınan öğle namazı sonrasında mahalle sakinleri ve üreticiler yağmur duası yaptı.

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