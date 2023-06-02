Konya'da yeni bir obruk meydana geldi

Konya'nın Karapınar ilçesine 13 kilometre mesafede boş tarlada obruk meydana geldi. Obruğun, 25 metre çapında, 10 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Konya'da yeni bir obruk meydana geldi

(İHA) Sık sık obruk oluşumların meydana geldiği Karapınar'da obruklara bir yenisi daha eklendi.

Birkaç gün önce meydana geldiği tahmin edilen 25 metre çapında ve 10 metre derinlikteki obruk bölgede çalışan işçiler tarafından fark edildi.

Üzerinde ekili ürün bulunmayan ve işçilerin çalışmadığı tarlanın boş olduğu belirtildi.

Bölgede yaşayan çiftçiler obruklara şaşırmadıklarını kaydederek, "Çevremizde çok sayıda obruk var. Artık alıştık. Şu ana kadar herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması teselli verici” dedi.

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