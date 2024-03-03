Konya’da zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Konya’da zehir tacirlerine operasyon
Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, zehir tacirlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, narkotik ekipleri, elde edilen bilgiler ışığında daha önce haklarında uyuşturucudan işlem yapılan E.Ç. ve H.O. isimli şahısların olduğunu fark etti.

aw154127-01.jpgKOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

Polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan şahıslar, kovamacanın ardından kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. E.Ç.'nin kaçarken yola attığı 11 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi. H.O. isimli şüpheliye gerçekleştirilen üst aramasında 7 adet sentetik ecza hap, bir içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ve 3 adet ecstasy hap ile bin 280 lira para ele geçirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile H.O.’nun ikametinde yapılan aramada esnasında ise; 10 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı bong ile enjektör ele geçirildi.

aw154127-02.jpgŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen E.Ç., hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek’ suçlarından işlem yapıldı ve serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.O.’ya ise ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından işlem yapıldıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

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