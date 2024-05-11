Konya’daki cinayetin nedeni çocuk kavgası çıktı

Kaynak: DHA
Konya’daki cinayetin nedeni çocuk kavgası çıktı
Konya’da Sıtkı Fidan'ı (42) bıçaklayarak öldüren Ahmet G. (41) isimli şahıs ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G. (39) polis tarafından gözaltına alındı. Ahmet G.'nin, Fidan’ın komşusu olduğu, cinayetin sebebinin de çocukları arasındaki kavgadan yaşandığı tespit edildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakladı. Fidan kanlar içinde yerde kalırken Ahmet G. ise olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra olay yerinden kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.

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Şüpheli kişilerden Ahmet G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ahmet G., Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga sebebiyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve ardından yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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