9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Su kanalının kapağında beklenmeyen sürpriz 

Su kanalının kapağında beklenmeyen sürpriz 

Konyalı bir çiftçi, su kanalının kapağını açtığında hoş bir sürprizle karşılaştı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:14
Takip Et

Konyalı çiftçiye kanal kapağından bakın ne çıktı

Su kanalının kapağında beklenmeyen sürpriz 
+
Aa
-

Editör: Ufuk Cingöz

Konyalı bir çiftçinin, su kanalının kapağını açtığında karşılaştığı sürpriz sosyal medyada gündem oldu. 

Konyalı bir çiftçi, su kanalının kapağını açtığında minik tavşan ile karşılaştı.

Açılan kapaktan çim yiyen bir tavşan çıktı. 

O görüntüler sosyal medyada viral olurken, videoyu izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük beğeni topladı.

İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler için kullanıcılar "En azından orucunu gizliden gizliye yiyor", "Çok şeker", "Allah affetsin oruç da tutmuyor" yorumlarını yaptı. 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
7
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.