Su kanalının kapağında beklenmeyen sürpriz 

Editör: Ufuk Cingöz

Konyalı bir çiftçinin, su kanalının kapağını açtığında karşılaştığı sürpriz sosyal medyada gündem oldu.

Konyalı bir çiftçi, su kanalının kapağını açtığında minik tavşan ile karşılaştı.

Açılan kapaktan çim yiyen bir tavşan çıktı.

O görüntüler sosyal medyada viral olurken, videoyu izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük beğeni topladı.

İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler için kullanıcılar "En azından orucunu gizliden gizliye yiyor", "Çok şeker", "Allah affetsin oruç da tutmuyor" yorumlarını yaptı.