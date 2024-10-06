Konyaspor: 2- Eyüpspor: 1 Konyaspor geriden geldi kazandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Konyaspor: 2- Eyüpspor: 1 Konyaspor geriden geldi kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor ile Eyüpspor maçı bitti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.

Maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.

Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.

Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunda devam kararı verdi.

Hakeme itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, kırmızı kart gördü.

Konyaspor, Eyüpspor maçıyla birlikte bu sezon kendi sahasında ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 puana yükseldi. Eyüpspor, 12 puanda kaldı.

Konyaspor, ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek.

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