Konyaspor'dan bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan ve İstanbul Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ile ilgili açıklama yaptı.

Kendi maçına bahis oynadığı iddia edilen Ndao'nun yurt dışında olması nedeniyle gözaltına alınamadı.

NDAO'NUN SÖZLEŞME FESHİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ndao'nun sözleşmesinin tek taraflı feshi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyuran Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Alassane Ndao’ya 13.11.2025 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla bahis oynadığı gerekçesi ile 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmiş olup, oyuncunun itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun 28.11.2025 tarihli kararıyla söz konusu ceza onanarak kesinleşmiştir.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca ceza, Anayasa ve TFF Talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hâle gelmiştir. Ayrıca, futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kulübümüz, 2025/2026 Sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulu’nun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."