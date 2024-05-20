Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Hiç paramız yok

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle tüm gözler Konyaspor'a çevrildi.

Ligin son haftasında Konyaspor pazar akşamı sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Konyaspor'a küme düşmemek için 1 puan yeterken Galatasaray da 1 puan aldığı takdirde Fenerbahçe maçının skorundan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de tarihinin en zor sezonlarından birini geçiren Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz'ın Samsunspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Maddi sıkıntılara dikkat çeken Korkmaz Samsunspor galibiyeti sonrası futbolculara prim bile veremediklerini söylemişti.

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GALATASARAY GÖNDERMESİ

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 Konyaspor'da başkan Korkmaz, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Herkesin bugün burada işin sona ereceğine inandığını biliyorum. Amacımız ligde kalma sorununu çözmekti, fakat beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Rakibimiz erken bir kırmızı kart gördü, bu durumun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu söylemek zor. Ardından basit bir penaltı ile karşı karşıya kaldık.

Bir golümüz ofsayt nedeniyle sayılmadı, emin olamadım. Direkten dönen şutlarımız vardı, kazanabileceğimiz bir maçtı aslında. Diğer maçlar da umduğumuz gibi bitmedi ama şimdiye kadar geldik. Konyaspor'un gücünü biliyoruz, Fenerbahçe'den aldığımız puan gibi Galatasaray'dan da puan alabiliriz. Taraftarlarımız ve camiamız her zaman destek oldu. Son maçta tribünlerin dolu olmasını istiyoruz" dedi.

Korkmaz şöyle devam etti:

Umarım 3 puanla ayrılırız, en kötü ihtimalle 1 puan alır ve diğer maçların sonuçlarına bakmadan işimizi kendimiz hallederiz. Bu rahatlığa ihtiyacımız var. Plan yapmak zor, sürekli erteleniyor ve son haftaya kadar sürdü. Zor bir süreçten geçiyoruz, umarım ligi istediğimiz şekilde tamamlarız. Yaklaşık 60 otobüs dolusu taraftarımız vardı, keşke umduğumuz gibi sonuçlansaydı. Takımın moral ve motivasyonunda bir sorun yok, son iki haftadır güzel futbol oynuyoruz.

2-1'den sonra 2-2'ye gelmek futbolcuları üzdü ama yine de çabalarından dolayı onları tebrik ediyorum. İki şutumuz direkten döndü. Kayserispor da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu sezon birçok şey yaşadık. Kayserispor başkanı kırmızı karta tepki gösterdi, bizim oyuncumuzun sarı kartı vardı ve biz de tereddüt ettik. Bu senaryolar bu sezon sıkça karşımıza çıktı.