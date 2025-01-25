Konyaspor Başkanı sert çıktı: Ahmed Kutucu Eyüpspor'da oynasaydı atılmayacak mıydı?

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'a yenildikleri karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

"AHMED KUTUCU EYÜPSPOR'DA OYNASAYDI..."

Korkmaz, “Yakın bir zamanda Fenerbahçe’ye böyle bir maç oynadık. Bugün de Galatasaray’la deplasmanda oynadık. Öncelikle oyuncularımızı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar Galatasaray’ı tehdit eden bir oyunla ayrılıyoruz buradan. Sahada kalmaya, oyun oynamaya gayret eden bir takımız. Konyaspor olarak istediğimiz aslında bu. Bugün Ahmed Kutucu oyuna girdi, ben merak ediyorum Eyüpspor’da olsaydı bu pozisyonlarda oyundan atılmayacak mıydı? Yine Adil’e yapılan bir hamle var. Bir kırmızı kart beklentimiz var. Oyunumuzu değil, bu tarz kararları konuşuyoruz. 6 dakika uzatma verilen bir maç var. Uzatma süresi içinde yaklaşık 2,5 dakika oyun duruyor 54. saniyede maç bitti” diye konuştu.

"HAKEM KARARLARIYLA YENİLMEK İSTEMİYORUZ"

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımların, ligdeki takımlarla mücadele ederek daha iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Ömer Korkmaz, “Bu tarz takımların yapması gereken şu; Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele, adil bir şekilde oyun oynamalılar ki Avrupa arenasına çıktıklarında da güçlü kalsınlar, güçlü olsunlar. Bu ligin güçlü olması için, Avrupa’da başarı elde etmemiz için Türkiye’de bu takımların kendilerini iyi test edip gitmeleri gerekiyor. İnandığımız değerlerden bir tanesi de bu. Hakemlerden bağımsız, kararlardan bağımsız dişe diş bir oyun oynanması gerekiyor. Aslında bu takımları güçlendirecek olan da bizlerin güçlü oyunu. Biz oyun oynamak istiyoruz ama hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.