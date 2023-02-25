25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un hocası Stanojeviç: Kartlara anlam veremedim

Konyaspor'un hocası Stanojeviç: Kartlara anlam veremedim

Konyaspor Teknik Direktörü  Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe'ye farklı yenildikleri maçın ardından konuştu

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:13
Takip Et

Konyaspor cephesinden flaş açıklama

Konyaspor'un hocası Stanojeviç: Kartlara anlam veremedim
+
Aa
-

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 4-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından "Maçın başında gördüğümüz kartlar bizi çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aleksandar Stanojevic, sözlerine yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Fenerbahçe'nin karşılaşmada iyi oynayan taraf olduğunu ifade eden Aleksandar Stanojevic, ilk yarıda Diouf'un gördüğü kırmızı kartın, kendileri adına oyunun gidişatını zorlaştırdığını belirtti.

İlk 15 dakikada hakemin verdiği kartlara anlam veremediğini de aktaran Stanojevic, şunları söyledi:

"Bu durum bizi çok zor bir yola soktu. Maçtan önce yeni kurallar ve yeni prensiplerle ilgili bilgi aldım. Fakat konuşmayla ilgili, 2-3 istişareyle ilgili bana bilgi verildi. Maçın başında gördüğümüz kartlar bizi çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü. Tabii ki Fenerbahçe bugün çok ciddi bir performans ortaya koyarak kazandı. Bu konu hakkında bir yorumum yok. Başımıza gelen durumun olmamasını temenni ederdim."

Kırmızı kartın ardından oynamanın zor olduğunu dile getiren Stanojevic, "Özellikle yeni transferleri kullanamamamız bu maçtaki performansımızı etkiledi. Gelecek maçta kendimizi daha çok öne koyacağımızı söyleyebilirim. Kendimizi daha çok gösterme ihtimalimiz artacak." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
3
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
4
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
5
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
6
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.