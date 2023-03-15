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Konyaspor'un hocası Stanojevic'ten flaş Galatasaray açıklaması

Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü konuk edecekleri Galatasaray'ın galibiyet serisine son vermek istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:43
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Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde

Konyaspor'un hocası Stanojevic'ten flaş Galatasaray açıklaması
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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok iyi bir noktada olmadıklarını ama daha iyi duruma gelmeye başladıklarını aktaran Stanojevic, "Taraftarımızdan destek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız. Galatasaray, çok baskın ve prese dayalı oynuyor. Tüm noktalarını analiz ettik, inceledik." dedi.

Stanojevic, oyun kurulumuyla ilgili çok güzel taktikleri ve planlarının olduğunu ve bu motivasyonu sahaya yansıtacaklarını aktardı.

Galatasaray'ın başarısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Stanojevic, şunları kaydetti:

"Biz uzun süredir galibiyet alamadık. Galatasaray ise uzun süredir galibiyet alan bir takım. Umuyoruz ki bu maç bizim için ve Galatasaray için bir şeyleri değiştirecek. Ofansif ve kendi sitilimize uygun oynamak zorundayız. Çünkü şu aşamada kaybedecek bir şeyimiz yok. Tabii ki maçın gidişatına göre de bunu belirleyeceğiz. Evimizde oynayacağız. Stadyumu dolu gördüğümüz zaman defansif oynamamız zor olacak."

Stanojevic, bulundukları pozisyondan dolayı mutlu olmadığını, sıkıntılı süreci atlattıktan sonra keyif alacağı zamanların geleceğine inandığını dile getirdi.

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