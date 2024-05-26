Konyaspor Galatasaray maçındaki asıl tehlikeyi açıkladı

Süper Lig’in son haftasında Konyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’ı değerlendiren Ertem Şener flaş açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray’ın herkesten fazla konsantre olduğunu söyleyen Ertem Şener, "Okan hoca futbolculuk kariyerinde çok başarılar yakaladı, çok hayal kırıklığı da yaşadı. Bir mağlubiyet Okan Buruk'u düşürmez. İddia ediyorum Galatasaray, Fenerbahçe'den hatta rakibi Konyaspor'dan daha fazla maça konsantre oldu. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Astrologlara falan da inanmıyorum" dedi.

"FLORYA'DA KUŞ UÇURTMAMIŞ"

Erden Timur’un kamp kurduğunu aktaran Ertem Şener, "Erden Timur, derbiden sonra Florya'da kuş uçurtmamış. Hep futbolcuların yanında olmuş ve Okan Buruk ile istişareler yapmış. Galatasaray Lisesi'nde oyunu kullandı, direkt Florya'ya gitti ve takımla beraber oldu. Ödeme sıkıntılarını da haftalar önce halletmişlerdi. Galatasaraylı oyuncuların paraya ihtiyacı yok. Galibiyete ve taraftarının gönlünü kazanmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı

"ŞU AN ÇOK TEHLİKELİ"

Konyaspor maçı için en büyük tehlikenin Okan Buruk olduğunu söyleyen Ertem Şener, "Sabahtan beri Okan Buruk'un görüntülerine baktım. Okan Buruk'un yüzü gülmüyor. Şu an çok tehlikeli ve çok konsantre olmuş. Bazıları 'Fenerbahçe mağlubiyetinden öyle oldu.' diyor. Öyle bir durum yok" dedi.