Konyaspor Galatasaray maçıyla ilgili 80. dakika iddiası

Spor yazarı Mehmet Demirkol, herkesin gözünün üzerinde olduğu Konyaspor-Galatasaray maçı hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Demirkol Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili eleştirilere de değindi.

Mehmet Demirkol, "Konyaspor'un kaybetmesi durumunda bile diğer takımların beklenmedik sonuçlar alması gerekiyor ki ligden düşsünler. Beraberlik halinde zaten ligde kalmaları kesin. Galatasaray için de beraberlik yeterli ama geçen haftaki ruh haliyle şampiyonluğu tam anlamıyla kutlayabilirler mi, bu da bir soru işareti.

80. DAKİKA İDDİASI

Fenerbahçe'nin Konya'da puan kaybettiği maçta gol beklentisi yüksekti, fakat fırsatları değerlendiremediler. Bu yüzden son üç yılda kaybettikleri Konyaspor ile şimdiki Konyaspor arasında bir fark var. Diyelim ki maçın 80. dakikasına kadar beraberlik sürerse, o zaman sahada top dolaştırma görülebilir. 2004'teki Danimarka-İsveç maçını hatırlıyorum, 2-2 bitmesi gereken maç, yağmur altında 2-2 sona erdi" dedi.

OKAN BURUK ELEŞTİRİSİNE YANIT

Demirkol, "Geçen hafta Okan Buruk için İtalya ve İspanya'da görev alabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise mağlubiyet halinde ne teknik direktör ne de futbolcular kalır gibi bir hava var. Bu işler bu kadar hızlı mı değişiyor? Gelecek sezon için ne gibi katkılar sağlanabilir?" sözleriyle Okan Buruk'a sahip çıktı.

Mehmet Demirkol derbi ile de ilgili olarak, "Derbi maçının tadı kaçtı çünkü Türk futbolunun yönetiminde sorunlar var. Şimdi cezalar açıklanacak ve 'Sorunu hallederiz, cezayı hafifletiriz' gibi konuşmalar dönecek" şeklinde konuştu.