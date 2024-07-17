Konyaspor geri çağırdı

Kaynak: AA
Konyaspor geri çağırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i yeniden kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon son anda Süper Lig'de kalan Konyaspor transferde hız kesmiyor.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Gaziantep FK forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Jevtovic, Konya'nın kendisinin ikinci evi olduğunu belirterek, "Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2018 ile 2021 yılları arasında da Konyaspor'da ter döken oyuncu, yeni sezonda 16 numaralı formayı giyecek.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ortada kaldı
Son Haberler
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi Gündem
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
Yenilenebilir enerjinin önemi Keşfet
Yenilenebilir enerjinin önemi
309 bin TL ceza ceza kesildi Yaşam
309 bin TL ceza ceza kesildi
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması Gündem
Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794 Dünya
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı Spor
FIFA müfettişleri göreve çağrıldı