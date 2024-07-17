Acun Ilıcalı ortada kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı ortada kaldı

Fenerbahçe ve Hull City arasında oynanacak olan hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın kimi destekleyeceği gündem oldu.

Avusturya’daki 2. Etap kampını sonlandıran Fenerbahçe yurda geri döndü.

24 Temmuz’da deplasmanda oynayacağı Lugano maçı öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertliler kritik karşılaşma öncesi son sınavına Hull City karşısında çıkacak.

18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak mücadele öncesi en çok merak edilen konu Acun Ilıcalı’nın kimi destekleyeceği.

Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Acun Ilıcalı aynı zamanda Hull City’nin sahibi konumunda.

Merakla beklenen mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 ve EXXEN ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

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