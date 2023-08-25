Konyaspor iki golle güldü

Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor iki golle güldü

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazandı.

İç Anadolu ekibinin galibiyet golünü ilk olarak 68. dakikada Guilherme kaydetti.
Guilherme, Cikalleshi'nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi.

Son sözü de 90+5'te Robert Muric söyledi. Sol kanattan hızlanan Michalak'ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu

Bu sonuçla Konyaspor, üç puanla tanıştı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı
Manisa evine üç puanla döndü Spor
Manisa evine üç puanla döndü
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız Güncel
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi Spor
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor Yazarlar
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son- Yazarlar
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son-
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan Yazarlar
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan