Konyaspor iki golle güldü

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazandı.
İç Anadolu ekibinin galibiyet golünü ilk olarak 68. dakikada Guilherme kaydetti.
Guilherme, Cikalleshi'nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi.
Son sözü de 90+5'te Robert Muric söyledi. Sol kanattan hızlanan Michalak'ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu
Bu sonuçla Konyaspor, üç puanla tanıştı.