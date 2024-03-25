'Konyaspor itibarını kaybetti' diyerek gelinen son noktayı açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkan yardımcısı ve Konyaspor eski Asbaşkanlarından Recep Çınar, Konyaspor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çınar, Başkan Ömer Korkmaz’ın yükünün çok ağır, kulübün borcunun da çok olduğunu söyleyerek Şehri yönetenlerin Konyaspor’a ve yönetime destek vermesinin gerektiğinin altını çizdi.

Çınar, “Konyaspor kulübü sadece para değil, itibarını da kaybetti. Kulübün geleceğini ipotek altına alan eski Başkan ve yanındaki bazı yöneticiler ceketlerini alıp gittiler. Ne yazık ki yeni yönetime adeta bir enkaz bıraktılar” dedi.

KONYASPOR BU LİGİN RENGİDİR

“Konya her ne kadar bir spor şehri ya da bir futbol şehri olmasa da Konyaspor, bulunduğu ligin renklerinden birisidir” diyen Recep Çınar açıklamasına şöyle devam etti.

“Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanan Konyaspor, gün geldi şampiyon takımı belirledi. Dolayısıyla Konyaspor’un an itibarıyla ligde kalma mücadelesi vermesi, bu takımı bu noktalara getirenlerin ayıbıdır. Konyaspor gibi büyük bir kulübü küçültüp, kendilerini büyüttüler ve Konyaspor’un ismini kendi menfaatleri doğrultusunda kullandılar. Ekonomisi bugünkü gibi berbat olmayan, tribünleri 15 bin seyirciden aşağıya düşmeyen, en önemlisi de kişilerin değil, Konyaspor’un haklarını savunan güçlü bir yerel medyası vardı bu şehrin. Bunların hiçbirisi kalmadı. Konyaspor bir markaydı, itibarı vardı, kredisi vardı, ne yazık ki, eski başkan Fatih Özgökçen’le birlikte bunların hepsi buharlaştı. Konyaspor mazisi olan bir kulüp. Eğer bu kulüp bu lige tutunamaz da, bir alt lige giderse, Bursaspor’dan daha kötü duruma düşer. Şurası bir gerçek ki, Konyaspor 102 yıllık tarihinin en büyük finansal çöküşünü yaşıyor. Transfer tahtası kapalı bir kulüp ve FİFA’da 7 dosyası masanın üstünde duruyor. Sebep? Çünkü, hesabını bilmeyen kasap misali, kibirli, egolu, üstten bakan bir adam geliyor, kulübün hem itibarını he de ekonomisini yerin yedi kat dibine gömdükten sonra da, ceketini alıp gidiyor.”

KONYASPOR TRANSERDE BAŞARISIZ OLDU

Konyaspor’unu önceki başkan döneminde transferde büyük yanlışlıklar yaptığını da dile getiren Recep Çınar, bu konuda da şunları söyledi.

“Sezon başı transferi ve ara transferler neye göre yapılır, önce bu konuyu açmak lazım. Sezon başında yapılan transferler, takımdaki eksiklerin giderilmesi, kadronun zenginleştirilmesi, yatırım amaçlı ve en önemlisi de beklentilere cevap verilmesi için gerçekleştirilir. Fatih Özgökçen döneminde 15-16 yerli ve yabancı oyuncu transfer edildi ve bunlardan 3'ü ya da 4’ü iyi çıktı, geri kalanın hepsi çöp. Bunların bazıları geri gönderildi ve ülkelerine giderlerken, bazıları da kadro dışı kaldı. Bir çok futbolcu alacaklarına karşılık FIFA ve UEFA’ya başvurdular.. Konyaspor’un tahtası bunlardan dolayı kapalı. Daha önce söyledim, transfer deneme yanılma yöntemiyle yapılmaz. Uche Ikpeazu, Bruna Paz, Paviçiç ya da Nelson Oliveira gibi kulüp arayanları transfer etmekle bu işler olmuyor, olmadı zaten.”

ARA TRANSER BÖBREK NAKLİ GİBİDİR

Ömer Korkmaz başkanlığındaki yönetimin, kulübü içerisinde bulunduğu zor dönemden kurtarmak için elini taşın altına koyduğunu ve can havliyle transferler yaptıklarını açıklayan Çınar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ara transferler kulüpler için böbrek nakli gibidir. Tutarsa hayat bir şekilde devam eder, vücut yeni takılan böbreği istemezse sonu kötüdür. Ömer Korkmaz yönetiminin ara transferdeki takıma kattığı oyuncular, çok üstün yetenekleri olan oyuncular olmamasına rağmen, takıma uyum sağladılar ve sağlamakla kalmadıkları gibi maç kazandırdılar. Tabi ki hepsi değil. Sekiz oyuncunun hepsine aynı gözle bakmam mümkün değil. Kaleci Jakub Slowik’i, stoper Filip Damjanovic ve Zimbabveli Teenage Hadebe, Makedon Ethemi ve Senegalli Ndao’yu beğeniyorum. Konyaspor’a sinerji, diğer oyuncuların da özgüvenlerine ekstra bir katkı yaptılar.”



KONYASPOR’UN BORCU 1 MİLYARIN ÜSTÜNDE

TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, kulübün borçlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi.

“Şu anda Konyaspor’un borcunun 1 milyarın üzerinde olduğunu düşünüyorum. Kulübün borcunun bu noktalara gelmesini uzun uzun araştırmaya gerek yok. Adres belli. “Fatih Özgökçen” denilen şahıs. Bu borçların belli başlı nedeni kendisi. Başta işi bilmemek, sonra yanlış menajerler ve devamında da yanlış transferler. Gerisini tek tek saymaya gerek bile yok. Paralar savruldu, kulübün geleceği de böylece ipotok altına alındı. Sezon biter, Konyaspor’un borcu olur 1,5 milyar. Bu borçlar nasıl mı biter. Bu borçlar artar, ama bitmez. Konya’da 40-45 milyon doları bir çırpıda verecek ne bir kurum var, ne de bir kişi. Konyaspor’un bu borcunu kim sıfırlarsa ya da en aza indirirse 42 bin kişilik stadın, yani çift başlı kartal heykelinin yanına o kişinin heykeli dikilsin. Hatta bir de şehir merkezine dikilsin.”

ÖMER KORKMAZ VE ARKADAŞLARI TÜNELE GİRDİ

Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının çokta gönüllü olarak yönetime gelmediklerini, Ağır yükün altına zorunlu olarak girdiklerini ve takımı kurtarmak için de başkanın varını-yoğunu ortaya koyduğunu belirten Çınar, sözlerini şöyle tamamladı.

“Başkan Ömer Korkmaz ve yöneticiler çok büyük bir sorumluluk aldılar. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birisi olan Konya’nın, Konyaspor gibi çok ağır bir yükünü omuzladılar. Bu deli ve yürekli cesaretlerinden dolayı Ömer Korkmaz başta olmak üzere, yönetici arkadaşlarını kutlamak lazım. Gecenin zifiri karanlığında, buzlu bir yolda milim milim ilerleyerek karanlık bir tünele girdiler. Güneşi veya ışığı (ne derseniz deyin) görürler mi, görmezler mi 5-6 hafta sonra belli olur. Umarım görürler, çünkü iyi niyetliler. İyi niyet yeter mi? kendilerinden önceki başkan ve yöneticiler de o da yoktu!”