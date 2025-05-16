Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, takımından memnun

Düzenleme: Kaynak: AA
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, takımından memnun

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımın daha iyi oynayan bir seviye gelmesinden memnun olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımının daha iyi oynayan ve iyi sonuçlar alan seviyeye geldiğini söyledi.

Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Uçar, yeşil beyazlı ekibin 46 puanla 10. sırada, "iyi bir yerde" olduğunu dile getirdi.

"Bugün itibarıyla daha iyi sonuçlar alan, iyi oynayan bir Konyaspor seviyesine geldiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullanan Uçar, "Daha gidebileceğimiz çok yollar, alınabilecek çok mesafe var. Son 10 maçın 7'sini kazanan Konyaspor seviyesine ulaştığımızı düşünüyorum. Daha henüz lig bitmedi. Kalan 2 maçımız var. Bundan sonraki süreçte de amacımız bu 2 maçtan arzu ettiğimiz en iyi sonuçları alarak ligi en iyi noktada bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

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