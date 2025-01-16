Konyaspor yeni başlangıç istiyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligin 2. yarısının bence ilk maçı Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. Kasımpaşa bizim gibi, sahip olduğu puanla oynadıkları oyun arasında fark var. Oyuncuların kalitesi yüksek. Bizden en büyük farkları da 8-9 oyuncunun birbiriyle oynama alışkanlığı var ve oyunu oturmuş bir takım. Deplasman karneleri çok iyi. İkinci yarının ilk maçı olduğunu oyuncularıma da söyledim.

"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ DESTEĞİ İSTİYORUZ"

Ben kendi adıma da milat olarak kabul ediyorum. Biz ligin ilk yarısını bitirdik ve ligin ikinci yarısını yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Dünden beri de maç hazırlıklarımıza başladık. İyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Bunu yapabilmek için de taraftarlarımızdan da Fenerbahçe maçındaki gibi çok ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Onların olması bizim oyun kalitemizi artıyor" dedi.

