Konyaspor yeniden anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor yeniden anlaştı

TÜMOSAN, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2024-2025 sezonunda da isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeye devam edecek.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yaptığı açıklamada, Konya ekonomisine, yerel sanayiye ve istihdama önemli katkılar sağlayan TÜMOSAN'ın, kentin en değerli markalarından Konyaspor'a bu sezon da destek olma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Tosun, "TÜMOSAN Konyaspor ismi, sadece faaliyet alanlarımız değil, spora ilgi gösteren herkes tarafından biliniyor. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda bu birliktelikten doğacak sinerji ile Konyaspor'umuzun başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz ise TÜMOSAN ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Konyaspor ve TÜMOSAN'ın geçen sezon başlayan bu güzel beraberliğinin sürmesi bizleri çok mutlu etti. Kulübümüze katkı veren TÜMOSAN'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda takımımızın adı TÜMOSAN Konyaspor olarak devam edecek ve formalarımızın göğüs bölgesinde TÜMOSAN yazısı yer alacak. Anlaşmamızın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum ve bu güç birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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