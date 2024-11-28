Konyaspor'da Adana Demirspor mesaisi

Düzenleme: Kaynak: AA
Konyaspor'da Adana Demirspor mesaisi

Konyaspor, Adana Demirspor ile 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta başından beri Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Genel anlamda iyi durumda olduklarını anlatan Uçar, "Cezalı olan Bazoer dışında ciddi sakatlığı olan oyuncumuz da yok. Ümit ediyoruz ki Adana Demirspor maçı, iyi neticeyle döneceğimiz bir karşılaşma olur." dedi.

UÇAR: BİZİ KOLAY BİR MAÇ BEKLEMİYOR

"Bu, rakibe ister istemez pozitif bir katkı sağlayacaktır. Ancak kendi hazırlığımızı da ona göre yaptık. Adana Demirspor'un 2 puanda olması kimseyi yanıltmamalı. Rakibimiz iç sahada etkili oyunlar oynuyor. Kolay kolay oyundan kopmuyorlar ve birçok maçı da 90'ıncı dakikalara kadar taşıdı. Bizi kolay bir maç beklemiyor, zor bir maç olacak."

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