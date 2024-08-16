Konyaspor'da Galatasaray depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'da Galatasaray depremi

Konyasporlu Adil Demirbağ paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki çekti.

Trendyol Süper Lig’in 2. Hafta açılış maçında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Saat 21.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Konyasporlu Adil Demirbağ gündem oldu.

Mücadeleye saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adil Demirbağ tepki çekti.

Demirbağ yaptığı paylaşımda gladyatör ve Galatasaray’ın simgesi olan aslanın karşı karşıya geldiği bir fotoğrafa yer verdi.

Demirbağ’ın paylaşımı sonrası pek çok Galatasaray taraftarı tepki gösterirken Demirbağ sosyal medya hesabını gizliye aldı.

Karşılaşma öncesi Konyaspor yönetimi 7 milyon TL prim dağıtma kararı alırken Galatasaray yöneticileri ise takımlarına destek olmak için tam kadro Konya’ya geldi.

Mücadelenin tahmini ilk 11’leri şu şekilde:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi.

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