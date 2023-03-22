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Galatasaray maçı başını yaktı! Konyaspor'dan Ahmet Oğuz'a ceza

Konyaspor'da gözler Ahmet Oğuz'a çevrildi. Maç sonu açıklamaları camiada rahatsızlık yaratan yıldız futbolcuya ceza gündemde.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:26
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Konyaspor'dan Ahmet Oğuz'a ceza geliyor

Galatasaray maçı başını yaktı! Konyaspor'dan Ahmet Oğuz'a ceza
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Ahmet Oğuz, Leo Dubois'e yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu televizyon ekranlarında itiraf etti.
Bu durum Galatasaray camiasında alkışla karşılanırken Konyaspor'da rahatsızlık yarattı.
Takvim'in haberine göre Yeşil-beyazlı kulübün Ahmet Oğuz'a canlı yayına izinsiz çıktığı gerekçesiyle ceza kestiği ifade edildi.
AHMET OĞUZ NE DEMİŞTİ?
Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaraylı oyuncu Leo Dubois'e yaptığı faulün kırmızı kart olabilecini söyledi ve Fransız yıldızdan özür diledi.
Beyaz TV'ye konuşan başarılı oyuncu, "Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz.' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlar da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece. " dedi.

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