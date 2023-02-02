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Konyaspor'dan Isco açıklaması

Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, İspanyol futbolcu Isco'nun transferiyle ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:21
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Konyaspor'dan Isco hamlesi

Konyaspor'dan Isco açıklaması
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Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların yanı sıra teknik direktör değişikliği nedeniyle de tepkileri üzerine çeken yönetimden çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a gönderen Konyaspor'un, Real Madrid’in eski futbolcusu Isco'yu transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, Radyospor'a şu açıklamayı yaptı:

"Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli." 

Malata ve Real Madrid'de forma giyen, son olarak da oynadığı Sevilla'dan ayrılan Isco, bu sezon 19 maçta 1 gol attı. 

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