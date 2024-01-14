Konyaspor'dan Rıza Çalımbay sürprizi

Konyaspor, Fenerbahçe karşısında alınan 7-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Hakan Keleş'le yolları ayırmıştı.
Yeşil beyazlı kulübün teknik direktör arayışları sürerken, başkan Ömer Korkmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da yapılan görüşmede tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.
Görüşmeden anlaşma çıkmadı. Tarafların gerek görmeleri halinde bir görüşme daha yapabilecekleri belirtildi.
İlgili Haberler