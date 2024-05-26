Konyasporlu bazı futbolcuların Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı

Süper Lig'de şampiyonlu belli edecek Konyaspor Galatasaray maçına saatler kala Beyaz Futbol programının yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

Engin, ortaya atılan teşvik primi iddiaları hakkında dikkat gündem yaratan ifadeler kullandı.

İşte Engin'in iddiaları:

Konyaspor'un antrenmanına milletvekillerinin katıldığını duydum. Bu normal bir durum. Desteklerini sunarlar. Fenerbahçe maçında da benzer durumlar yaşanmadı mı? Bu nedenle, bu tür gelişmeler sıradan karşılanmalı. 29 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı söyleniyor. Bu futbol için ciddi bir para değil mi? 900 bin dolarlık bir meblağ önemli bir yatırım yapar.

HEDEF LİGDE KALMAK

Galatasaray'da bu, bir futbolcunun aylık taksitini karşılar. Bu paranın milletvekilleri tarafından sağlandığına inanmıyorum; onların böyle bir bütçesi olamaz. Muhtemelen yerel iş insanları ve Konyalı şirket sahipleri tarafından finanse edilmiştir. Onlar ligde kalmak için mücadele ediyorlar.

DUYUM ALDIM

Maç sonucu hakkında tahminde bulunmanın doğru olmayacağını düşünüyorum, ancak Konyaspor'un küme düşeceğine ya da Galatasaray'ın şampiyonluktan kopacağına inanmıyorum. Bazı Konyalı oyuncuların maaş problemleri nedeniyle maça çıkmayacaklarını duydum. Bekleyip görmek gerekiyor.

TOPLUM AFFETMEZ

Bir maçın, özellikle de Türkiye'nin ve tüm dünyanın gözleri önünde oynanan bir maçın berabere bitmesi için ayarlanması kabul edilemez. Böyle bir hata, toplum tarafından affedilmez ve futbola leke olarak kalır. Eğer Konyaspor yarın mağlup olursa, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.