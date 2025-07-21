Konya’yı karıştıran olayda CHP’li isimden şoke eden açıklama

Konya dün akşam büyük bir arbedeye sahne oldu. Selçuklu ilçesinde yer alan bir kafede masa değişikliği talebi sonrası çıkan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Olayda bir polis memuru ile işletme sahibi ve kardeşi hakim karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin CHP’li vekil Murat Bakan çarpıcı bir iddiada bulundu. Bakan, olay ile ilgili bakanlığa seslenerek, “Eğer bir polis memuru eşinin ve çocuklarının yanında darp edildiyse bunun hesabını kim olursa olsun verecek” dedi.

MASA DÜZENLEMESİ TARTIŞMASI SOKAĞA TAŞTI, ARBEDE YAŞANDI

Olay Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir kafede yaşandı. Gece 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre; M.T. isimli polis memuru, eşi ve çocuklarıyla kafede oturduğu sırada yaşanan masa düzenlemesi nedeniyle işletme sorumlularıyla arasında tartışma oldu. Tartışmanın büyümesinin ardından oluşan kavga sokağa taşındı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayda yer alan; polis memuru M.T. , H.K., O.K., Ç.T., M.K. isimli kişiler ile diğer grup olan kafe işletmecisi M.E.A., kardeşi hakim M.A.A., kardeşleri Z.H.A. ve A.A. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflar birbirlerine; hakaret, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlamalar yöneltti. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

“KONYA’DAKİ GÖRÜNTÜLER BİR AN ÖNCE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI”

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, CHP’li vekil Murat Bakan ise paylaştığı videoda çarpıcı iddialarda bulundu. “Konya’daki görüntüler bir an önce açıklığa kavuşturulmalı” diyen Bakan şunları dile getirdi:

“Konya’daki görüntüler bir an önce açıklığa kavuşturulmalı! İçişleri Bakanlığı derhal mülkiye müfettişlerini görevlendirmeli. Yargı mensubu olmak kimseye dokunulmazlık hakkı da vermez bir başka kamu görevlisi üstünde baskı kurma hakkı da vermez. Eğer bir polis memuru eşinin ve çocuklarının yanında darp edildiyse bunun hesabını kim olursa olsun verecek. Türk polisini kimsenin çaresiz, kimsesiz, zavallı durumuna düşürmeye hakkı yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyorum: Öncelikle polise sahip çıkması gereken sensin! Ya derhal mülkiye müfettişlerini görevlendirir oradaki gerçekleri ortaya çıkarırsın ya da biz atlar gideriz o polisin ne durumda olduğuna bakarız ve hakikatin ortaya çıkması için gereken adımı biz atarız.”