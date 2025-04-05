Kop Dağı geçidinde kar ve tipi! Ekipler harekete geçti

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına Karayolları ekipleri, Kop Dağı güzergahında kar temizliği gerçekleştirdi. Gece saatlerinde bir anda bastıran tipi sonrası soğuk havanın da etkisiyle kar, yollarda kısmi buzlanmaya neden oldu. Tipi ve buzlanma nedeniyle Kop Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanırken, bölgede bulunan ekipler, sürücüleri tipi nedeniyle uyardı. Olası bir kaza meydana gelmemesi için Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışması başlattı. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Kop Dağı güzergahını kullanan Yıldıray Ata isimli sürücü ise, o anları kayıt altına aldı, tipi ve fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan, yüksek rakımlı yerlerde kar, kent merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.