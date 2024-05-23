Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın

Mersin'de sürücü anne, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Kazada 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan Çiğdem ailesi, 16 Mayıs Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak isteyen genç direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın hakimiyetini sağlayamayan Çiğdem'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem (12) ile 2 çocukları da yaralandı.

Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi.

Gözyaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, gözyaşları arasında toprağa verildi.

aw210994-01.jpg

aw210994-02.jpg

aw210994-03.jpg

Son Haberler
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama Gündem
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar Magazin
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar
Zehir taciri tutuklandı Gündem
Zehir taciri tutuklandı
EKPSS sonuçları açıklandı Gündem
EKPSS sonuçları açıklandı
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı Gündem
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu Dünya
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu