Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Takla Attı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobili ile takla attı. Olay, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 22'inci kilometresinde gerçekleşti. 42 yaşındaki Mehmet Y., 06 BZ 4053 plakalı otomobiliyle Sakcagözü Mahallesi'ne yaklaşırken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çevirdi. Bu manevra sonucunda aracının kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Mehmet Y.'yi ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.