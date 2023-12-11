Köpeğe şiddet uygulayan kişiye 4 bin 554 lira ceza

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde F.Ç.'nin bağlı haldeki bir köpeğe elindeki sopayla vurduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede birçok hesap tarafından paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili ihbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü F.Ç. hakkında işlem başlattı.

4 BİN 554 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

F.Ç.'ye toplam 4 bin 554 lira para cezası uygulanırken, sahipsiz olduğu belirlenen köpek Muratlı Belediyesi ekiplerine teslim edildi.



Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, köpeğe şiddet uygulayan F.Ç. ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığının belirtilerek, "11.12.2023 tarihinde Muratlı ilçe merkezinde bağlı vaziyette bulunan bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbarın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ulaşması üzerine ivedi olarak ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Şiddet uygulayan şahsa ilgili mevzuat gereği gerekli işlem yapılarak köpek belediye ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.