Köpeğin duygulandıran vefası! Adeta insanlık dersi verdi

Kaynak: DHA
Köpeğin duygulandıran vefası! Adeta insanlık dersi verdi
Vefa, son zamanlarda unutmaya yüz tuttuğumuz ama en çok ihtiyacını hissettiğimiz özelliklerimizden. İstanbul’da bir köpeğin sıkıştığı dereden kendisini kurtaran mimar Feyyaz Engin’e sevgi gösterisi görenlerin duygulandırdı.

Vefa duygusu, birine karşı duyulan sadakat ve bağlılık anlamına gelir. Vefa, insan ilişkilerinde ve toplumun işleyişinde çok önemli bir duygudur.

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Vefa sayesinde, insanlar birbirlerine güvenir, yardımlaşır ve dayanışır. Vefa, Türk kültüründe ve İslam dininde de büyük bir değere sahiptir.

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Buna en güzel örneklerden birisi; 18 Şubat Pazar günü öğlen saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Mimar Feyyaz Engin, evinin önündeki derede bir sokak köpeğinin sıkışıp kaldığını gördü.

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Engin, merdiven kullanarak köpeği kurtarmak için harekete geçti. Çevredeki diğer insanların da yardımıyla Engin, köpeği başarıyla kurtardı.

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Köpek, kurtarıcısı olan Engin’e sevgi gösterisi yaptı ve bir süreliğine onun yanından ayrılmadı. Köpeğin kendisine sarıldığını gören Feyyaz Engin, köpekle uzun süre ilgilendi.

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Köpeğin kurtarılma anı ve kurtarıcısına olan sevgi gösterisi, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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