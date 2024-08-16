Köpeğin ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesine Gökay köyünün Seksen Pınar mezrasının yaylasında önceki gün köpek saldırısı meydana geldi.

14 yaşındaki bir çocuk köpeğin ısırması sonucu yaralanırken, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve acil sağlık ekibi yönlendirildi.

UMKE ekibi, 4x4 UMKE Medikal Kurtarma Aracı ile bölgeye ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, burada yapılan ilk müdahale sonrası hasta, acil sağlık ekibine teslim edildi.

Tedavisinin yapılması için Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun yara yerinin pansuman edildiği, kuduz ile tetanos aşılarını yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.