Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!​​​​​​​

Akyazı mevkiinde yaşanan olay, yoldan geçen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Yol kenarında bulunan iki sokak köpeğinden biri, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Köpek çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve telef oldu. Yanında bulunan diğer köpek, arkadaşının etrafından uzun süre ayrılmadı. Olayın ardından geçen araçlara havlayarak tepki gösterdiği gözlenen köpeğin davranışları, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, ölen köpeği yoldan kaldırarak trafik akışını yeniden sağladı.

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Videoda, yetkililerin köpeği kamyona atması ise izleyenler tarafından tepki çekti.