Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde bir köpek, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanındaki diğer köpek ise bağırarak adeta vicdanları sızlattı.

Akyazı mevkiinde yaşanan olay, yoldan geçen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Yol kenarında bulunan iki sokak köpeğinden biri, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!

Köpek çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve telef oldu. Yanında bulunan diğer köpek, arkadaşının etrafından uzun süre ayrılmadı. Olayın ardından geçen araçlara havlayarak tepki gösterdiği gözlenen köpeğin davranışları, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!

İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, ölen köpeği yoldan kaldırarak trafik akışını yeniden sağladı.

Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!​​​​​​​

Videoda, yetkililerin köpeği kamyona atması ise izleyenler tarafından tepki çekti.

Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!

Son Haberler
Gölete giren çocuklardan kahreden haber!
Gölete giren çocuklardan kahreden haber!
Cildiniz soyuluyorsa dikkat! Güneş yanığının gizli tehlikesi
Cildiniz soyuluyorsa dikkat! Güneş yanığının gizli tehlikesi
Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!
Köpeğin veda nöbeti yürekleri sızlattı!
Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek
Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek
Komşuda korkutan deprem
Komşuda korkutan deprem